"Скоти, забирайтеся в Росію": жителі Херсонщини перекрили дорогу окупантам

Окупантам порадили забиратися / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.

Відповідне відео опублікував у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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"Твари, скоты, домой!" – такі слова "радості" звучать в бік російських окупантів на Херсонщині. Місцеві жителі перекрили дорогу колоні рашистів. Ті відкрили вогонь у повітря. Вони досі не розуміють, що ми не боїмося їхніх куль", – йдеться у підпису до відео.

Ситуація в Україні 14 березня