"Слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунок на суму 5,3 млн доларів і дорогий годинник

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва. Фото: Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва задекларувала грошовий подарунок на суму 5,3 млн гривень.

Про це свідчить її декларація на сайті Національного агентства з попередження корупції.

Кошти вона отримала від такого собі Суріна Валерія Володимировича. Цей же чоловік подарував Аллахвердієвій годинник DEFY MIDNIGHT торгової марки Zenith (швейцарський виробник розкішних годинників). Модель інкрустовано 11 білими діамантами, браслет із нержавіючої сталі, в комплекті додатково три змінних ремені і застібка.

Ймовірно, Валерій Сурін є батьком Ірини Валеріївни. В її декларації також зазначено, що в спільному володінні нардеп має квартиру в Миколаєві, 50% якої належать Суріній Вікторії Валеріївні. Очевидно, що це її рідна сестра.

За даними з відкритих джерел, Сурін Валерій Володимирович очолює Миколаївський обласний союз риболовецьких колгоспів.

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Що потрібно вказувати в декларації?

Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати в декларації потрібно і майно, яке належить платнику податків, в тому числі на праві спільної або часткової спільної власності.

Також декларувати потрібно:

земельні ділянки, житлову і нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;

транспорті засоби;

ювелірні вироби;

предмети мистецтва;

антикваріат;

дорогоцінне каміння;

дорогоцінні метали.

цінні папери (акції, ОВДП), частини або паї в майні юридичних осіб, інші корпоративні права.

будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку).

права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки та ін.).

пам'ятні монети і банкноти.

Раніше ми повідомляли, що НАЗК взялося за декларацію Медведчука і ще 9 депутатів.

Також нагадаємо, парламент повернув кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в деклараціях чиновників.