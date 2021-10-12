У Польщі знайшли мертвою українку

Буде проведено розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Стараховіце (Польща) в хостелі мертвою знайшли 51-річну українку. Поліція і прокуратура встановлюють обставини її смерті.

Про це повідомляє Polsat News.

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За повідомленням прес-офіцера міської поліції Стараховіце Павела Кусяк, в понеділок вранці з хостелу надійшло повідомлення про українку без ознак життя.

"Екіпаж служби швидкої допомоги виїхав на місце, однак, незважаючи на надану допомогу, життя жінки не врятували" , – говорить Кусяк.

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За його словами, на місці події працювала поліція і прокуратура. Польські правоохоронці припускають, що "хтось може бути причетний до смерті жінки". Тіло відправили на розтин.

"У справі буде проведено розслідування, яке дасть відповідь на це питання", – додав прес-офіцер.

Українка померла в Іспанії

Смерть українців за кордоном не рідкість. Раніше ми писали, що нещасний випадок стався в місті Бенідорм. (Іспанія) 26-річна українка впала з оглядового майданчика в прірву, рятувальникам вдалося дістати її і відвезти в лікарню, але медики туристку не врятували.

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Все трапилося 14 вересня близько 19:00 за місцевим часом. Відомо, що дівчина перелізла через перила оглядового майданчика, щоб зробити селфі, але втратила рівновагу і впала в прірву.

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