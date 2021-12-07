Смертельна ДТП з маршруткою під Черніговом – з'явилися перші фото

На місці продовжують працювати рятувальники та поліція. / Фото: Колаж: Сьогодні
З'явилися перші фото з місця зіткнення маршрутки та вантажівки поблизу Чернігова. В жахливій аварії сьогодні зранку загинули 10 осіб, ще 7 отримали поранення.
Фото: ДСНС
Фото: Чернігів Оперативний
Подробиці ДТП
Аварія сталася 7 грудня близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус прямував за маршрутом "Чернігів – Сосниця".
Внаслідок ДТП попередньо загинуло 10 осіб та 7 осіб травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 од. техніки.
Раніше ми писали:
- У Запоріжжі 19 листопада маршрутка врізалася у причіп вантажівки. У громадському транспорті були постраждалі пасажири.
- На дорозі зіштовхнулися шкільний автобус та вантажівка DAF. В автобусі було 12 неповнолітніх учнів.