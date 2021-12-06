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Смертельна ДТП у Житомирській області та подорожчання алкоголю в Україні — головні новини за ніч

Володимир Козир
6 грудня, 06:00
У Житомирській області в ДТП загинуло троє людей, а з нового року в Україні підскочать ціни на алкоголь

ДТП у Житомирській області забрала життя 3 людей, а спиртні напоїв в Україні подорожчають/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Житомирщині два автомобілі зіткнулися лоб у лоб: серед загиблих — двоє дітей

На Житомирщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Київ-Чоп. Зіткнулися легковик Daewoo Lanos та вантажівка. Внаслідок ДТП, чоловік та двоє дітей 2010 та 2016 років народження загинули на місці. Жінку, яка була за кермом Daewoo Lanos, госпіталізували з тяжкими травмами.

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На місці аварії працювали спецслужби/Колаж: Сьогодні

Все в диму: у Києві горів ринок "Оболонь"

У Києві на вулиці Героїв Дніпра горів ринок "Оболонь". На місці інциденту працювала ДСНС. Займання виникло в кількох кіосках, з розповсюдженням вогню на розташований поруч 2-поверховий будинок. Внаслідок пожежі 8 торгових павільйонів знищено вогнем і 22 вогнеборцям вдалося врятувати.

Пожежникам вдалося загасити полум'я/Колаж: Сьогодні

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В Україні з нового року подорожчає алкоголь

З січня 2022 року в Україні згідно із законопроєктом № 5600, який ухвалила Верховна Рада, подорожчають алкогольні напої. Запроваджуються нові правила розрахунку "пивного акцизу", який спиратиметься на кількість етилового спирту у напої.

В Україні вводять нові правила розрахунку "пивного акцизу", який спиратиметься на кількість етилового спирту в напої/Колаж: Сьогодні

Намагався позбутися змій: американець вщент спалив власний будинок

У Сполучених Штатах Америки в містечку Пулсвіллі чоловік вщент спалив свій будинок коли намагався позбутися змій. Збитки оцінюються в $1 млн. Загоряння почалося в підвалі, де чоловік розклав тліюче вугілля, щоб дим розходився по будинку. Проте, вугілля виявилося надто близько до легкозаймистих матеріалів. За короткий час вогонь охопив усю будівлю.

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Чоловік не планував навмисно спалювати своє житло/Колаж: Сьогодні