Снайпер стріляв по машині Шефіра з підготовленого місця – Офіс президента

Машина Шефиры была НЕ бронированное / Коллаж "Сегодня"

Снайпер, який стріляв по машині першого помічника президента Сергія Шефіра, робив це із заздалегідь підготовленого місця.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише Українська правда.

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"Попеаедньо вам скажу, що це була "льожка" (підготовлене місце снайпера). Тобто людина, яка стріляла, робила це лежачи. І з того боку (протилежного до снайпера) стріляти було просто неможливо. Льожка була тільки з одного боку", – заявив Михайло Подоляк.

Подоляк розповів, що машина Шефіра була не броньованою. В ОП розцінюють напад як цілеспрямовану спробу влучити по водієві і помічникові Зеленського. Також Шефір не користувався державною охороною.

Подоляк вважає, що це спроба залякати команду. Крім того, на його думку, є багато груп, які б хотіли таким чином впливати на владу.

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Нагадаємо, вранці 22 вересня поблизу села Лісники під Києвом невідомі розстріляли з автомата автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. В результаті замаху був поранений водій машини, його терміново госпіталізували в лікарню "Феофанія".

в лікарню "Феофанія". Зеленський повертається до Києва через замах на Шефіра.