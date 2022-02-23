РНБО знову збирається на засідання: що відомо

Сектор переведено в режим роботи 24/7. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 23 лютого, відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі Українській правді.

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За його словами, засідання заплановане на 10:00.

РНБО перевели в режим роботи 24 на 7

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що РНБО було переведено в режим роботи 24/7. За його словами, всі члени Ради національної безпеки та оборони перебувають на своїх місцях.

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