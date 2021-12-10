Сніг та штормовий вітер: на вихідних Україну накриє негода – прогноз (карта)

Погода в Україні на 11 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 грудня, в Україні синоптики обіцяють теплу погоду, але зсильним та поривчастим вітром.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Яка буде погода

Територія України буде у вологій повітряній масі, стверджує синоптик. Очікуються періодично мокрий сніг та дощ. Це залежатиме від температури повітря.

На сході ймовірність опадів менша. Там варто чекати на тумани. Також на всій території України буде сильний та поривчастий південно-східний вітер.

Чи варто чекати тепла?

Завтра стовпчики термометрів вдень будуть коливатися від +4 до +9 градусів. Холодніша температура повітря буде в західних областях. Там синоптики обіцяють максимум 3 градуси вище за нуль.

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Прогноз погоди в Україні на 11 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

Також найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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