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Сніг та сильний мороз: погода у Києві на 24 січня

Володимир Козир
24 січня, 07:00
Сьогодні у столиці очікуються опади, а також "мінусова" температура

Через мороз у столиці очікується ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в понеділок, 24 січня, буде похмурою та з опадами. У столиці нашої країни прогнозують мороз. Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

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Сьогодні в Києві зранку та увечері очікуються опади у вигляді снігу. Вдень у столиці буде хмарно. Стовпчики термометрів коливатимуться від -7 до -9 градусів. Швидкість вітру — 9-10 м/с. Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст. Вологість — 92%. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.