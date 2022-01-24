Сніг та сильний мороз: погода у Києві на 24 січня

Через мороз у столиці очікується ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"
Погода у Києві в понеділок, 24 січня, буде похмурою та з опадами. У столиці нашої країни прогнозують мороз. Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с.
Про це повідомляє Gismeteo.
Сьогодні в Києві зранку та увечері очікуються опади у вигляді снігу. Вдень у столиці буде хмарно. Стовпчики термометрів коливатимуться від -7 до -9 градусів. Швидкість вітру — 9-10 м/с. Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст. Вологість — 92%. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.