Сніг, мороз та сильний вітер: де сьогодні очікувати погіршення погодних умов (карта)

У деяких областях очікується до -11 градусів/Колаж: "Сьогодні"
У четвер, 13 січня, в Україні прогнозують морозну погоду. У порівнянні з попереднім днем, сьогодні подекуди очікуються опади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Цього дня мокрий сніг прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Звичайний сніг без дощу накриє Київську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську області. На решті території України — ясна погода. Вітер — західний, 7-12 м/с.
На заході синоптики прогнозують від -5 до +1 градуса. На сході очікується 7-11 градусів нижче нуля.
У північних регіонах – від -8 до +1 градуса. На півдні прогнозують 1-5 градусів морозу.
У Києві очікується сніг, 1-3 градуси морозу, а в Сімферополі буде сухо – від -2 до -4 градусів.
Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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