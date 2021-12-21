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Снігопади та морози накриють Україну: прогноз погоди на 21 грудня (карта)

Володимир Козир
21 грудня, 06:00
Цього дня пориви вітру сягатимуть 12 м/с

Сильні морози вдарять по Україні/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 21 грудня, в Україні прогнозують сніжну погоду. Крім того, в країні буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня на всій території України прогнозують сніг. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -5 до -7 градусів. На сході прогнозують від 3 до 7 градусів морозу

У північних регіонах — від -5 до -11 градусів. На півдні буде 1-4 градуси морозу.

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В Києві прогнозують сніг, -7 до -9 градусів, а в Сімферополі теж буде сніжко — від -1 до +1 градуса.

Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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