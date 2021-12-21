Снігопади та морози накриють Україну: прогноз погоди на 21 грудня (карта)

Сильні морози вдарять по Україні/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 21 грудня, в Україні прогнозують сніжну погоду. Крім того, в країні буде вітряно.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Упродовж дня на всій території України прогнозують сніг. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.
На заході очікується від -5 до -7 градусів. На сході прогнозують від 3 до 7 градусів морозу
У північних регіонах — від -5 до -11 градусів. На півдні буде 1-4 градуси морозу.
В Києві прогнозують сніг, -7 до -9 градусів, а в Сімферополі теж буде сніжко — від -1 до +1 градуса.
Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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