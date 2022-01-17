Снігопади повертаються! Погода в Україні на 17 січня

Пориви вітру сягатимуть 12 метрів на секунду/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У північних регіонах температура з -1 градуса морозу може піднятися до +2 градусів.. На півдні прогнозують найтеплішу погоду — 2-6 градусів тепла.

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У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – 4-6 градусів тепла.

Що робити під час сильного вітру?