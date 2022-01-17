Снігопади повертаються! Погода в Україні на 17 січня

Пориви вітру сягатимуть 12 метрів на секунду/Колаж: "Сьогодні"
Погода в Україні в понеділок, 17 грудня, буде сніжною, однак не всюди. Попри це сильних морозів по всій території країни не буде. В деяких областях варто очікувати до 6 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, цього дня опадів не буде лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму. Там очікується мінлива хмарність. На решті території — мокрий сніг. Вітер — західний, 7-12 м/с.
На заході прогнозують від -1 до +2 градусів. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.
У північних регіонах температура з -1 градуса морозу може піднятися до +2 градусів.. На півдні прогнозують найтеплішу погоду — 2-6 градусів тепла.
У Києві очікується мокрий сніг, від -1 до +1 градуса тепла, а в Сімферополі буде мінлива хмарність – 4-6 градусів тепла.
Що робити під час сильного вітру?
- Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла
опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову;
у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо);
варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.