Сніговий апокаліпсис триває: які регіони найбільше постраждають (карта)

Погода в Україні на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 29 грудня, в Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледь.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Де чекати на сніг?
Захід та північ України циклон торкається менше.
"Циклон залишатиме нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей", – додала синоптик.
Сніг та мокрий сніг завтра ще утримається у східній частині та на Сумщині, а також сніжить у Карпатах. На дорогах всюди слизько.
Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -8 градусів, а на сході потеплішає. Там стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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