Сніговий апокаліпсис триває: які регіони найбільше постраждають (карта)

Погода в Україні на 29 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 грудня, в Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледь.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де чекати на сніг?

Захід та північ України циклон торкається менше.

"Циклон залишатиме нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей", – додала синоптик.

Сніг та мокрий сніг завтра ще утримається у східній частині та на Сумщині, а також сніжить у Карпатах. На дорогах всюди слизько.

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Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -8 градусів, а на сході потеплішає. Там стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода в Україні на 29 грудня. Фото: Наталії Діденко

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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