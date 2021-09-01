Угода між Міноборони і Пентагоном і нова особистість дружини Козака – головні новини за ніч

Зустріч у Пентагоні і Тарас Козак з цивільною дружиною / Фото: Колаж: Сьогодні
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Оборонне партнерство між Україною і США
Під час візиту президента Володимира Зеленського в США міністри оборони України і Сполучених Штатів підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.
Пентагон не проти вступу України в НАТО
Глава Міноборони США заявив, що керівництво Сполучених Штатів підтримує бажання України вступити в НАТО. Також в Пентагоні закликали Кремль припинити незаконну окупацію Криму.
Нова особистість дружини Козака
Російська податкова служба повністю змінила ім'я і прізвище цивільній дружині соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, який перебуває під українськими санкціями. Тепер Наталя Лавренюк – Світлана Жучкова.
Дивна пригода в Одесі
У Малиновському районі Одеси жінка в нетверезому стані намагалася спуститися на простирадлах з другого поверху житлового будинку. Однак не втрималася і впала у підвальне приміщення.
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