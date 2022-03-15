Зберігається висока ймовірність провокацій, щоб втягнути Білорусь у війну – Генштаб ЗСУ

Захищаючи Маріуполь українська армія знищила військову техніку та 150 окупантів. Колаж "Сьогодні"

На Волинському напрямку зберігається висока можливість проведення провокацій на білоруських об'єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"Ворог продовжує застосування авіації з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Йде формування додаткових окупаційних підрозділів для ведення бойових дій на території України. За наявною інформацією, противником заплановано посилення угруповання військ ЗС РФ на Харківському напрямку", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що захищаючи Маріуполь українська армія знищила військову техніку та 150 окупантів.

"На Маріупольському напрямку противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати противника склали близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", – йдеться у повідомленні.

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На Волинському напрямку зберігається висока можливість проведення провокацій на білоруських об'єктах з метою втягування ЗС Республіки Білорусь у конфлікт.

На Поліському напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Поліське, Кропивня, Захарівка, Олива, Слобода, Кухарська, Жовтневе, Озерщина, Липівка, Копилов, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів.

На Сіверському напрямку ворог веде бойові дії у районах населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Каліта, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не робить. Здійснює перегрупування військ, удосконалює систему матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки та відновлення наступу у напрямку Бровари.

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На Слобожанському напрямку ворог не залишає спроб оточити Суми та веде бойові дії в районах населених пунктах Сватове, Ізюм, Грушеваха, Петрівське, Гусарівка, Балаклія, Лиман, Малинівка, Кочеток, Безруки, Олександрівка, Велика Писарівка, Тарасівка, Олешня, Талалаївка. Активних наступальних дій не робить.

З метою посилення терористичних угруповань на напрямках на Суми, Охтирку, Харків та Ізюм проводить перегрупування військ та закріплюється на захоплених рубежах. Водночас існують проблеми із постачанням боєприпасів на вогневі позиції. З метою доукомплектування підрозділів зі складу 6 загальновійськової армії військовослужбовцям строкової служби наполегливо пропонують переходити на контрактну службу.

На Донецькому та Таврійському напрямах окупанти певними силами ведуть бойові дії в районах населених пунктів Борово, Терново, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Микільське, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське.

На Авдіївському напрямку , у районі н.п. Кам'янка, під час проведення розвідки боєм, окупанти зазнали значних втрат, змушені були відійти.

На Волноваському напрямку ворог не припиняє спроб прориву у напрямку Вугледару.

Артилерія та авіація завдали вогневої поразки по накопиченню військової техніки та колонам ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки. Також втрати зазнали батальйони тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається закріпитися в районах населених пунктів Томіна Балка, Надеждівка, Киселівка, Первомайське, Михайло-Ларине, Ульянівка, Піски, Добре, Снігурівка, Архангельське, Заградівка, Осокорівка, Берислав, Каховка.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

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