Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 30 жовтня (карта)

Найнижча температура повітря досягатиме +11...+13 градусів

У суботу, 30 жовтня, погода в Україні буде теплішою, ніж протягом тижня. Температура збільшиться на кілька градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Дощів чи опадів у цей день не очікується, проте значно посилиться вітер у всіх областях України. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.



Найнижча температура повітря досягатиме +11...+13 градусів. Її зможуть відчути мешканці Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Луганщини.

Трохи вище градуси прогнозують на Півдні, Півночі та в Центрі. Проте найтепліше в суботу буде на Заході. Стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +18 градусів. Уночі не буде морозів. У західних областях – +2…+4, у східних та південних – +5…+7.

У Києві вдень очікується сонячна та вітряна погода. Швидкість вітру на території сягатиме 5-10 м/с. Синоптики закликають українців одягати теплі речі, зокрема шапку.

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