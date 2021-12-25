Сонячно та мокрий сніг: яка буде погода в Україні 25 грудня (карта)

На Півночі країни дощ із мокрим снігом. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 25 грудня, зокрема, у більшості областей вдень в Україні обіцяють "плюсову температуру".

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

На Півночі країни дощ із мокрим снігом, на Житомирщині вдень без опадів. Вночі від -1 до -4, вдень -1+1.

У південних регіонах у суботу буде сухо, іноді визирне сонце. Нічна температура 0+2, вдень потеплішає до +4+7.

У Центрі також переважно сухо, опади можуть торкнутися лише Полтавської області. Вночі -1 -3, вдень температура повітря підвищиться до +1+3.

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У Києві обіцяють 0...+2 градуси.

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