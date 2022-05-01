Сонячно й тепло: Погода в Україні на 1 травня (карта)

На півдні країни сьогодні очікується від +15 ° до +17 °. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у неділю, 1 травня, буде сонячною та теплою. Дощів у перший день місяця не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

Майже у всіх регіонах України температура повітря становитиме +15...+17 градусів. Тільки у Києві холодніше – +13…+15.

На мешканців західних областей 1 травня чекає від +16° до +19°. Невелика хмарність, без опадів. На півночі України сьогодні буде +13...+15°. Сухо, у більшості областей переважатиме невелика хмарність.

На мешканців центральних областей чекає температура від +13° до +16°, найтепліше буде у Вінницькій області. У Черкасах практично безхмарно, на решті території – невелика хмарність.

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На сході 1 травня тепло розподілиться нерівномірно. У Харкові – до +13°, у Луганській області – до +15°, а у Донецькій – до +16°. Без опадів, невелика хмарність.

На півдні країни очікується від +15° до +17°. Як і скрізь – невелика хмарність, лише в Одесі – практично безхмарно.

Якою буде погода в Україні у травні?

У травні середня місячна температура повітря прогнозуєтьсяна 1-1,5 градуси вище за норму.

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Згідно з прогнозом, місячна температура повітря очікується в межах 15-18 градусів тепла (у Карпатах – 11-14 градусів). Місячна кількість опадів очікується 35-82 мм (у Карпатах – 102-128 мм), що у межах місячної норми.

За спостереженнями, зазвичай середня місячна температура повітря у цей період становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах – 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 0-6 градусів морозу, у Карпатах та на північному сході – до 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів – 1-3 градуси тепла.

Абсолютний максимум температури повітря – 30-37 градусів тепла, в Одеській, Луганській областях та в Криму – до 38-39 градусів, у Карпатах та горах Криму – 26-29 градусів.

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