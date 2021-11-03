Сонячно, але вітряно: якою буде погода у Києві 4 листопада

Сонячна погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 4 листопада, у Києві синоптики прогнозують теплу, але вітряну погоду. Максимальна температура повітря вдень становитиме 13 градусів тепла.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода на 4 листопада
За прогнозами синоптиків, у Києві 4 листопада очікується прохолодна та сонячна погода. Дощів не обіцяють.
Температура повітря вночі у столиці становитиме 2-4 градуси, а вдень підніметься до 11-13 градусів тепла.
Варто зазначити, що у Києві очікується сильний поривчастий вітер.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.
Раніше ми писали:
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально відносить вітром.