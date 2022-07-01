Зірвано запуск залізничного сполучення з окупованого Херсона до Криму

У Аксьонова щось не склалося із захопленою залізницею / Колаж "Сьогодні"

Запущене транспортне сполучення між окупованим у 2014 році півостровом Крим та окупованим кілька місяців тому Херсоном виявилося незатребуваним. Перший автобус, що відправився в рейс, поїхав майже порожнім.

Про це повідомляє Центр журналістських досліджень.

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Що відомо

"Окупаційна влада не змогла набрати охочих на анонсований ними "перший" маршрут між Херсоном та Кримом. Як видно на відео, оприлюдненому російськими пропагандистськими медіа, у його салоні перебували лічені пасажири", – повідомили у Центрі журналістських досліджень.

Для пасажирів залишається обов'язковою пересадка на інший автобус після перетину пішки адміністративного кордону між Кримом та Херсонщиною, як це було після 2014 року. А ось вартість проїзду зросла.

Не відбувся 1 липня і "запуск" залізничного сполучення між Мелітополем, Херсоном та Кримом, анонсований окупаційною владою. Увечері 30 червня так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що перші рейси відкладаються нібито через "незавершення робіт із безпеки на залізниці".

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Обстановка