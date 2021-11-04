Викрадення, збирання та блокування даних. СБУ викрили хакерів із російського Armagedon

Начальник департаменту кібербезпеки СБУ повідомив про викриття найбільшого підрозділу хакерів, підконтрольного ФСБ РФ. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", хакери 5 тис. разів атакували держустанови України вірусами, бажаючи отримати інформацію.

"Українській спецслужбі вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази їх причетності до атак. І це при тому, що вони використовували власні вірусні програми ФСБ, а також засоби анонімізації та "прикриття" у Мережі інтернет", – повідомили на брифінгу СБУ.

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Наразі п'ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Деякі з них свого часу працювали у кримському управлінні СБУ.

З 2014 року підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тис. кібератак

І намагалося "заразити" понад півтори тисячі урядових комп'ютерних систем. Основними цілями зловмисників були:

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контроль над об'єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання);

викрадення та збирання розвідувальних даних, включаючи інформацію з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи);

проведення акцій інформаційно-психологічного впливу;

блокування інформаційних систем

Проводяться слідчі дії та експертні дослідження для притягнення співробітників ФСБ РФ до відповідальності за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 114 (шпигунство);

ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин);

ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів).

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