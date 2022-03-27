Рятують від голоду: евакуйованим українцям передали гуманітарну допомогу

До Покровська відправили понад 2700 продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Станом на 27 березня сотні жителів східних областей України отримали гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова відправляє продукти до Покровська.

Як повідомили у пресслужбі Фонду, уже вдалося доставити людям, які втекли з-під обстрілів, понад 2700 продуктових наборів.

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Один із жителів Краматорського району Олександр зауважив, що на сході країни нині дуже скрутна ситуація з їжею. Люди фактично голодують, дістати продукти складно, тому люди вдячні за надану підтримку.

Загалом продуктову допомогу отримають 200 тисяч українців, яких евакуювали з гарячих точок.

Як надають гуманітарну допомогу жителям Покровська: дивіться відео

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Допомога українцям

Під час війни громадяни України об’єдналися задля спільної перемоги над російськими окупантами. Одним з важливих залишається гуманітарний фронт, адже через обстріли загарбників чимало населених пунктів опинились на межі виживання.

Громадські організації, волонтери та приватний бізнес організовують доставляння продуктів і товарів першої необхідності на схід країни, а також до Києва. Нещодавно наступну партію продуктових наборів отримали територіальні центри соціального забезпечення Солом’янського району.

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У Київській області, зокрема в напрямку Ірпеня та Гостомеля, тривають запеклі бої. Через це страждає логістика, тому Іванківська, Димерська і Поліська громади зіткнулися з гуманітарною катастрофою.

Напередодні голова МінТОТ Ірина Верещук повідомила, що всі 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали, тож вдалося евакуювати понад 5 тисяч осіб. Раніше ми розповідали, що Червоний Хрест Китаю надасть Україні гуманітарну допомогу на 1,5 мільйона доларів.