Дякую, що захищав нас! У бою з окупантами загинув 19-річний Іван Покідько

На війні з окупантами загинув Іван Покідько / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час боїв із російськими окупантами 9 березня загинув 19-річний Іван Покідько. Хлопець закінчив Українську академію лідерства та започаткував там проект "Озброєні". Він готував лекції з особистого розвитку для військовослужбовців.

Про це повідомили в УАЛ.

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Зазначається, що Іван навчався у харківському центрі УАЛ у 2020-21 навчальному році. Хлопець служив у 3-му окремому полку спеціального призначення ім. Святослава Хороброго ЗСУ.

"Був ерудованим, відповідальним і працьовитим, мав високі моральні цінності, захоплювався військовою справою", – описують героя в академії.

Фото: УАЛ

Журналісти "Сьогодні" дізналися в УАЛ, що Іванові було лише 19 років. Сам із Кривого Рогу. Після закінчення академії він не пішов далі вчитися, а повернувся до рідного міста і пішов до армії. Ховатимуть хлопця у Кривому Розі.

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"Це честь мати випускника, який свідомо обрав благородну справу – захищати країну! Він розвивався як цілісна особистість і у військовій справі хотів стати найкращим, бо відчував у цьому цінність і необхідність. Герої не вмирають! Світла пам’ять", – додали до УАЛ.

Під публікацією коментарі залишили сотні українців, багато із них знають Івана особисто: