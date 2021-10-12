Спеціально для антивакцинаторів: в інтернеті продавали людям "магніт-античип"

Антивакцинаторам пропонують купити "магніт-античип" / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї в Мережі придумали пропозицію спеціально для противників вакцинації – магніт, який нібито знешкодить "чип" під час вакцинації від коронавірусу. Оголошення розмістили на одному з майданчиків для продажу.

Скріншот опублікували "Надзвичайні новини".

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Аферисти пропонували наївним громадянам за символічну суму – 129 гривень – купити "Античип магніт для безпечної вакцинації".

"Магніт для знешкодження чипа під час вакцинації: намагнічений потоками структурованої води, дозволяє приймати вакцини без ризику для здоров'я, простий і безпечний у використанні", – зазначив автор оголошення.

В Інтернеті пропонували купити "магніт-античип". Скріншот

Станом на 16:30 12 жовтня цю пропозицію видалено. Ймовірно, на декількох довірливих українцях уже встигли заробити.

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Звідки взялася "теорія змови" про вакцинацію і причому тут чипи?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, нібито вакцинація небезпечна.

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я і розробки вакцин, прихильники теорій змови почали поширювати фейки, нібито пандемія – всесвітня змова і вірус взагалі штучний. А мета пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Придумав усе, звичайно ж, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – більш того, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже встановлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться у голку.