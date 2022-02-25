Співак попросив Європу врятувати ГТС від знищення авіацією

Дмитро Співак заявив, що зараз точаться бої біля ГТС / Колаж "Сьогодні"
Громадський діяч Дмитро Співак заявив, що Європа має негайно закрити небо над Україною задля безпеки всього континенту
"Ведуться бої біля ГТС із використанням градів та ударної авіації. Це може призвести до знищення ладу ГТС, щоб не було альтернативи Північному потоку" , – заявляє Дмитро Співак.
Громадський діяч заявляє, що для уникнення техногенної катастрофи він наполягає, щоб Україна терміново відключила ГТС заради енергобезпеки Європи.
"Поки Українські військові захищають цілісність ГТС – Європа має негайно закрити небо над Україною задля безпеки всього континенту та посадити лідерів України та Росії за стіл переговорів. Це єдине та вірне рішення у цій ситуації. Україна не хоче війни. Україні не потрібна війна. Вірю, що все буде добре", – додає Дмитро Співак.
Вторгнення Росії до України
- Упродовж першого дня вторгнення Росії українські війська збили сім літаків окупантів. Сьогодні був підбитий ще один у Черкаській області.
- Також у Міноборони озвучували повні втрати росіян за 24 лютого. Окрім літаків, ще збито шість вертольотів, а також дуже багато бронетехніки та сотні солдатів.
- Тим часом під Херсоном українські військові знищили російську техніку.
- А Київ атакували диверсанти. На Оболоні розпочався бій із застосуванням стрілецької зброї, помічена була навіть техніка. Тривало це недовго – окупанти були розстріляні.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів, щоби швидше припинити війну в Україні.
- Після злочинного вторгнення Росії в Україну, де вона зазнала величезних втрат, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів із Києвом.
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