Запитай у лікаря. Коли краще вакцинуватися від COVID та чи потрібна третя доза

Євгенія Менжуліна виступила у Фонді Ріната Ахметова

Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 українці отримали понад 9 мільйонів щеплень, проте цього замало, щоб сформувати колективний імунітет.

Коли найкращий час для імунізації, як працюють наявні вакцини проти агресивного "Дельта"-штаму та чи можливе в Україні застосування третьої дози вакцини, розповіла інфекціоністка Євгенія Менжуліна у рамках проєкту Фонда Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Організм за літо отримує таку велику дозу оздоровлення. І у вересні-жовтні сприятливий період задля роботи з організмом в плані імунізації. Тому як ніколи вчасно наразі робити вакцинацію", – каже начальниця відділення денного стаціонару медцентру служби надзвичайних ситуацій України Євгенія Менжуліна.

"Дельта"-штам

Проте чи не найбільше українців нині непокоїть, чи працюють наявні вакцини проти агресивного штаму "Дельта", який наразі домінує у світі.

"Штам "Дельта" – він, скажімо так, трохи оминає захисні функції антитіл, які виробляються на фоні щеплення, але все одно, щодо внутрішньоклітинного імунітету – він вже там таких властивостей не матиме і працювати з вірусом, який потрапив у клітину", – розповіла інфекціоністка.

Захист після вакцинації

Вона також попередила, що навіть повністю імунізовані люди не мають нехтувати правилами безпеки.

"Враховуючи в принципі досвід інших країн, країн Європи, які все одно повертаються до суворого маскового режиму, незважаючи на те, що більша частина населення вакцинована двічі, заради власної безпеки бажано все одно дотримуватися маскового режиму в місцях скупчення людей, де неможливо дистанціюватися", – радить Євгенія Менжуліна.

Третя доза

Для того, щоб протистояти пандемії, у світі пропонують робити й третю дозу щеплення. В Україні такий захід також не виключений.

"Сложно спроектировать какую-либо модель скорости антител, пока они нарастают, потом насколько они долго держатся эти титры, насколько они быстро убывают. Поэтому ученые приходят к выводу, что, например, скорость такая, соответственно, желательно третью дозу", – каже інфекціоніст.

Запитай у лікаря

Євгенія Менжуліна стала 41-ю експерткою проєкту "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова.

"Запитай у лікаря" став частиною проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні". Це оперативна і професійна відповідь провідних медичних експертів країни на усі міфи і домисли, які виникли навколо коронавірусу", – розповіла директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

За весь час роботи відео проєкту переглянули понад 15 мільйонів разів. Подивитися повну версію трансляції можна на діджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова.