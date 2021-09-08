Запитай у лікаря: епідеміолог розповіла, коли починає працювати вакцина від ковіду

Епідеміолог Тетяна Чумаченко розповіла про ефект вакцини від ковіду. Фото Reuters/скріншот

Перехворіти на ковід тричі на рік можливо, застерігають лікарі. Наполегливо рекомендують носити маски і після двох доз вакцин. Від чого саме захищають щеплення – розповіла завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко новинам "Сьогодні".

Нові мутації коронавірусу у світі реєструють майже щонеділі Спрогнозувати їхнє поширення наука, на жаль, наразі не може. Епідеміологи, каже Тетяна Чумаченко, все частіше відзначають повторні випадки зараження ковідом. Україна – не виняток.

"Спостерігаються і повторні випадки захворювання, і люди навіть втретє хворіють. Тому тут дуже важливо, щоб ті люди, які перехворіли, не сподівалися на те, що у них імунітет напружений, а все-таки зробили щеплення теж. Коли йде постінфекційний, а потім поствакцинальний імунітет, це, звичайно, дає найбільший захист", – запевняє епідеміолог.

Доступно про вакцинацію професорка розповідає під час ефіру "Запитай у лікаря" Фонду Ріната Ахметова. Трансляції зацікавили вже мільйони глядачів. Найпопулярніше питання – як швидко вакцина спрацює на захист організму? Тут є нюанси.

"Повний захист, вважається, настає через два тижні після другої дози. Якщо організм вперше зустрічається з антигеном, в даному випадку з вакциною, то імунна відповідь йде з первинного типу, і вона буде триваліше формуватися, місяць-півтора. Тоді людина буде частково захищена. Але не повністю. Отримуючи другу дозу, тут вже імунітет швидше працює", – зазначає Тетяна Чумаченко.

Хворим на серцеві недуги, діабети, тим, хто має хронічні захворювання, фахівчиня радить щепитися першочергово. Особливо віковій категорій 50+. Тією вакциною, яка в наявності у найближчій до вас поліклініці. Протипоказання до вакцинації, звісно ж, є. Наприклад, алергія на компоненти медпрепарату.

"Якщо мова йде про Pfizer або Moderna, то це алергія на поліетиленгліколь. Поліетиленгліколь міститься в багатьох розчинниках і в харчових добавках використовуються", – пояснює медик.

Жодне щеплення каже епідеміологиня, не звільнить від маски. Лікарка пояснює, чому цей аксесуар із нами надовго.