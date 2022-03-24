США та Туреччина офіційно звинуватили РФ у воєнних злочинах в Україні

Військові дії продовжуються вже місяць / Фото: "Сегодня"

У США та Туреччині ухвалили офіційне рішення, що російська армія скоїла воєнні злочини в Україні. В адміністрації президента Джо Байдена зазначили, що співпрацюватимуть з іншими країнами для переслідування порушників права.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише abcnews.

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"Сьогодні я можу оголосити, що на основі інформації, що є в цей час, уряд США оцінює, що військовослужбовці Російської Федерації вчинили воєнні злочини в Україні", – сказав Блінкен.

Державний секретар США повідомив, що оцінка заснована на "ретельному огляді" публічних та розвідувальних джерел з початку вторгнення Росії в Україну минулого місяця.

Він додав, що США поділяться цією інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами, яким доручено розслідувати воєнні злочини та злочинах проти людяності.

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З аналогічним звинуваченням виступив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.

"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не мала починатися і негайно має припинитися. Росія повинна припинити агресію проти цієї країни, вони (російські війська) повинні негайно покинути територію суверенної держави без жодних умов", – наголосив Ферідун Сінірліоглу.

Оточення Путіна готує змову

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що в бізнес-політичній еліті Росії формується група, опозиційна президентові Володимиру Путіну. Її мета – якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

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"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна директора ФСБ Олександра Бортникова. Примітно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможності української армії", – повідомили в ГУР.

За даними розвідки, Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти усунення Путіна від влади – зокрема, отруєння, раптова хвороба чи інша "випадковість".

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