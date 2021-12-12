США відправляють помічника держсекретаря до Москви та Києва, а в Мережі з'явилися фото скандаліста Гогілашвілі з президентом – головні новини за ніч

Карен Донфрід їде до Москви та Києва, а у 2020 році Зеленський нагородив Гогілашвілі/ Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Обійнявшись із Зеленським: у Мережі з'явилися фото скандаліста Гогілашвілі з президентом

У соціальних мережах з'явилися фотографії глави держави Володимира Зеленського та заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал через сварку на блокпосту у Краматорську. Як ми раніше писали, Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий із президентом Володимиром Зеленським. Через це в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі.

Реклама

2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі. Колаж "Сьогодні"

Дощ замість снігу: Арктика почне активно танути до кінця століття

Перемикання зі снігу на дощ відбудеться на десятиліття швидше, ніж передбачалося раніше, із серйозними наслідками. Сьогодні в Арктиці випадає більше снігу, аніж дощу, але це зміниться, як показують дослідження, якщо світ потеплішає на 3 градуси, пише The Guardian.

Потепління в Арктиці може призвести до вимирання тварин та повеней у Європі / Фото: Pixabay

Реклама

США відправляють помічника держсекретаря до Москви та Києва – які завдання поставлено

За підсумками переговорів президента США Джозефа Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним у робочу поїздку країнами, задіяними у врегулюванні конфлікту на Донбасі, відправляється помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

Карен Донфрід їде до Москви та Києва / Колаж "Сьогодні"

Так не працює. Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу

Заяву президента України Володимира Зеленського, що той готовий ставити на референдум питання Криму та Донбасу, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає "дивною".