США відправлять військових експертів в Україну через вторгнення РФ – що робитимуть

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США відправлять експертів та військових аналітиків для розслідування військових злочинів під час вторгнення Росії до України.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Генеральний прокурор уточнила, що українські представники провели онлайн-зустріч з працівниками Управління глобального кримінального правосуддя Держдепу США: послом за спецзавданнями Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань військових злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з політики Давидом Менделом та Еммою Гіліган – керівником напрямку по Україні.

"Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі" , – написала Венедіктова.

Під час зустрічі представники США заявили, що відправлять для допомоги нашим прокурорам команду експертів із розслідування військових злочинів та військових аналітиків.

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Ситуація в Україні 26 лютого