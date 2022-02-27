США відправлять військових експертів в Україну через вторгнення РФ – що робитимуть

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США відправлять експертів та військових аналітиків для розслідування військових злочинів під час вторгнення Росії до України.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.
Генеральний прокурор уточнила, що українські представники провели онлайн-зустріч з працівниками Управління глобального кримінального правосуддя Держдепу США: послом за спецзавданнями Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань військових злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з політики Давидом Менделом та Еммою Гіліган – керівником напрямку по Україні.
"Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі" , – написала Венедіктова.
Під час зустрічі представники США заявили, що відправлять для допомоги нашим прокурорам команду експертів із розслідування військових злочинів та військових аналітиків.
Ситуація в Україні 26 лютого
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- У Києві станом на 6:00 ранку звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
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