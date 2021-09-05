США надали Україні інноваційні ліки проти коронавірусу на $20 млн

60 тисяч флаконів препарату доставили в Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну надійшов гуманітарний вантаж з США, наданий американською благодійною організацією Direct Relief в рамках боротьби з коронавірусом. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США.

Про це повідомляє посольство України в США.

"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab та Etesevimab, що використовуються против COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн долларів США. Ліки рекомендовані для пацієнтів із легким та середнім ступенем тяжкості перебігу коронавірусної хвороби, особливо за наявності ризику переходу у важку форму", – пишуть в повідомленні.

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Вантаж у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів повинні розмитнити і доставити в 24 області України.

Лікарські препарати Bamlanivimab і Etesevimab. Фото: Посольство США в Україні/Facebook

"Розподіл ліків координується Міністерством охорони здоров'я України", – додали у відомстві.

Останні домовленості про отримання гуманітарного вантажу були узгоджені під час візиту президента України в США.

Direct Relief (Каліфорнія, США) – є громадською неприбутковою та неполітичною організацією, яка працює у 60 країнах світу.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу може ще існувати протягом від двох до п'яти років. За словами головного санітарного лікаря України, цього року пандемія точно не закінчиться. Вірус швидко мутує, і щомісяця світ може стикатися з новими штамами.

"Це триватиме принаймні ще кілька років. Від двох до п'яти. Поки не з'явиться якась загальна світова стратегія профілактики у вигляді якогось універсального щеплення або лікування", – заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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