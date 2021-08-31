США пішли з Афганістану, а Київ затопило – головні новини за ніч

Американці остаточно пішли з Кабула, а в Києві затопило швидкісний трамвай / Фото: Колаж: Сьогодні

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США пішли з Афганістану

Аеропорт столиці Афганістану Кабула перейшов під повний контроль радикального руху "Талібан", який раніше захопив владу в країні. Це сталося після того як його сьогодні вночі покинули всі військові Сполучених Штатів, які проводили евакуацію.

Кравчук і ТКГ

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леонід Кравчук не братиме участі в засіданнях ТКГ щонайменше до листопада, оскільки перебуває у складному періоді реабілітації після операції на серці.

Арестович розповів, коли Кравчук повернеться у ТКГ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБ ООН щодо Афганістану

Рада безпеки ООН у понеділок, 30 серпня, проголосувала за резолюцію із закликом до талібів забезпечити можливість афганцям, які бажають залишити країну, зробити це безпечно. Проєкт резолюції підтримали 13 країн, дві утрималися.

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СБ ООН ухвалила резолюцію до "Талібану" / Фото: Колаж: Сьогодні

Потоп у Києві

Київ пізно ввечері у понеділок, 30 серпня, накрила небувала гроза. Причому потужні зливи пройшли як на лівому, так і правому берегах столиці. У результаті затопило дороги та станції трамваїв, що викликало великі пробки і зупинку транспорту, а в Подільському районі через блискавку почалася пожежа.

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