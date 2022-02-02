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Став на ноги за тиждень. В якому стані поранений під час стрілянини у Дніпрі солдат (відео)

Софія Ковнір
2 лютого, 19:00
За словами медиків, ще четверо постраждалих одужають. Наразі вони проходять лікування у лікарні.

Став на ноги менш ніж за тиждень. Один із поранених під час стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі буквально видерся з того світу.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Нацгвардійця у важкому стані доставили до лікарні з кульовими пораненнями у груди, руку та стегно. Під час тривалої складної операції йому перелили 3 літри крові.

Нині боєць може ходити. Його перевели до відділення політравми. Ще четверо поранених одужають – кажуть лікарі.

Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .

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