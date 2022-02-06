Станції "Академік Вернадський" – 26! Полярники показали історичні фото

Україна отримала станцію ще 1996 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Станції "Академік Вернадський" виповнилося 26 років. 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей". Над нею підняли синьо-жовтий прапор, а назву змінили на "Академік Вернадський".

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

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Україна отримала станцію безплатно за умови, що українці продовжуватимуть розпочаті там дослідження щонайменше 10 років.

Наразі на "Вернадському" працює вже 26-та Українська антарктична експедиція. У ній 12 учасників: 7 вчених та 5 представників команди життєзабезпечення; 11 чоловіків та одна жінка.

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Що досліджують полярники?

тваринний та рослинний світ;

глобальну грозову активність;

Південний океан тощо.

Загалом на "Вернадському" проводять 3 основні види досліджень:

геофізичні;

метеорологічні;

біологічні.

Полярники з'ясовують, які глобальні процеси відбуваються на планеті, наприклад зміни клімату.

Торік Україна купила науковий криголам "Ноосфера", який 28 січня цього року вирушив у перший рейс із Одеси до Антарктики. Наявність такого судна допоможе розширити дослідження в Антарктиці та поліпшити логістику "Вернадського".