Станції "Академік Вернадський" – 26! Полярники показали історичні фото

Україна отримала станцію ще 1996 року / Фото: Колаж: Сьогодні
Станції "Академік Вернадський" виповнилося 26 років. 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні свою антарктичну станцію "Фарадей". Над нею підняли синьо-жовтий прапор, а назву змінили на "Академік Вернадський".
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Україна отримала станцію безплатно за умови, що українці продовжуватимуть розпочаті там дослідження щонайменше 10 років.
Наразі на "Вернадському" працює вже 26-та Українська антарктична експедиція. У ній 12 учасників: 7 вчених та 5 представників команди життєзабезпечення; 11 чоловіків та одна жінка.
Що досліджують полярники?
- тваринний та рослинний світ;
- глобальну грозову активність;
- Південний океан тощо.
Загалом на "Вернадському" проводять 3 основні види досліджень:
- геофізичні;
- метеорологічні;
- біологічні.
Полярники з'ясовують, які глобальні процеси відбуваються на планеті, наприклад зміни клімату.
Торік Україна купила науковий криголам "Ноосфера", який 28 січня цього року вирушив у перший рейс із Одеси до Антарктики. Наявність такого судна допоможе розширити дослідження в Антарктиці та поліпшити логістику "Вернадського".