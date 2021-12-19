Чи стане третя доза вакцини від COVID-19 обов'язковою? У МОЗ відповіли

В Україні третя доза вакцини може бути обов'язковою / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я може прийняти рішення про обов'язкову третю дозу вакцини від COVID-19 у січні.

Про це в ефірі "1+1" сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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В Україні третю дозу зараз дозволено лише для певних груп людей.

"Фінальне рішення буде ухвалене приблизно в січні. Тоді буде рішення про подовження або не подовження терміну дії сертифікату (про вакцинацію. – Ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського Союзу, і ВООЗ", – розповів Кузін.

Хто отримує третю дозу вакцини

Насамперед це люди:

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з ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Санлікар додав, що бустерна або третя доза COVID-вакцини посилюють сформований імунітет.

"Особливо це актуально для людей з порушенням імунної системи, для тих, хто вакцинований давно – понад дев'ять-десять місяців. У них вже є певне зменшення імунітету. Організм таких людей реагує, як на звичайну вакцину. Імунітет підсилюється" , – сказав Кузін.

Чим відрізняється третя доза від бустерної?

Третю додаткову дозу вводять через 28 днів після другої дози. А бустерну – за шість місяців. Оптимально щепитися третьою дозою не пізніше ніж через три місяці після вакцинації.

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