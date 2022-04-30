Стефанішина розповіла, коли Україна отримає статус кандидата в члени ЄС

Стефанишина вважає, що нашу заявку буде швидко розглянуто / Колаж "Сьогодні"
Буквально за місяць Україна може отримати статус кандидата у члени Європейського Союзу. Очікується його надання на наступній зустрічі лідерів Євросоюзу, що відбудеться у червні.
Про це повідомила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі каналу "Україна 24" під час загальнонаціонального телемарафону.
Що відомо
"Розраховуємо, що коли члени ЄС знову зберуться, це буде червень цього року, буде прийнято рішення про надання Україні статусу кандидата. Ми зазвичай ведемо переговори з різними столицями і говоримо про те, що це прискорена процедура, через яку ми проходимо всі процеси. Вона стала можливою через ті зміни, трансформації, які ми здійснювали за останні 8 років, це був наш шлях, власне, до Європи", – сказала Стефанішина.
Шлях у ЄС
- Квітневі візити високопоставлених представників Європейського Союзу до Києва пов'язані з просуванням кандидатури України до членства.
- В Україні 20 квітня з візитом побував ще один політичний важкоатлет – президент Європейської ради Шарль Мішель. За словами гостя, нашу заявку на вступ до ЄС буде розглянуто раніше встановлених термінів.
- 8 квітня у Києві побували президент Європейської комісіїУрсула фон дер Ляєн та високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Вони привезли з собою опитувальник, з якого починається шлях держави до отримання статусу країни – кандидата на вступ до ЄС.