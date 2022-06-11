Стефанішина розповіла про шанси України стати кандидатом у члени ЄС

Україна сьогодні має готовність стати кандидатом у члени ЄС, вважає Ольга Стефанішина / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що лідери ЄС мають скористатися історичним шансом та надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Україна сьогодні має тотальну підтримку у Європі і готовність стати кандидатом у члени ЄС, зазначила Стефанішина під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Реклама

"Більше того, є оцінка Європейської комісії, яка буде оприлюднена 17 числа, – вона також має голосуватися коледжем Європейської комісії, – я впевнена, що там буде переважна більшість голосів на підтримку рішення, висновку Європейської комісії. Він уже готовий, сьогодні триває дискусія щодо фінальної його версії, але документ в цілому вже сформований", – сказала вона.

Стефанішина наголосила, що в умовах війни Україна "продемонструвала відповідність Копенгагенським критеріям настільки, наскільки вона не потребує навіть оцінки або формальних висновків".

Водночас вона зазначила, що у ЄС є кілька скептично налаштованих країн, які намагаються відтермінувати ухвалення рішення щодо України з різних причин.

"Це або передумови якісь, які треба виставити Україні, або бажання закинути Україну в кошик із взагалі всіма країнами на європейському континенті, або відтягнути цю дискусію, або відсутність у цілому політичної волі ухвалювати рішення. Адже сказати Україні "ні" набагато простіше, ніж взяти на себе політичну відповідальність і сказати Україні "так", – сказала віцепрем’єр-міністр.

У то же час Ольга Стефанішина налаштована позитивно щодо отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС, оскільки це рішення ухвалюватимуть безпосередньо лідери країн – членів Євросоюзу, які нестимуть за нього персональну політичну відповідальність. Крім того, Україну активно підтримують не тільки східноєвропейські країни, а й такі країни, як Італія з Ірландією.