Стояли ніч на морозі: українці зіштовхнулися з проблемами на кордоні під час евакуації

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Важлива інформація для українців, які евакуюються до сусідніх країн: ночами пункти пропуску на кордонах можуть не працювати. Співробітниця "Сьогодні" розповіла, що так і не змогла перейти цієї ночі кордон та повернулася до Львова.
З її слів, вона йшла з дитиною пішки до кордону 8 годин, проте на пункті пропуску зібралася величезна черга.
"Привезли нас волонтерські автобуси на кордон Краковець. Там 2 тисячі людей. Стояли з 19:00 до 7-ї ранку на морозі з дітьми, літніми людьми, інвалідами у черзі. А черга не рухалася! Вона просто з довгої та вузької ущільнювалася та ущільнювалася, доки не перетворилася на тисняву... Людей просто не пускали! А ми думали, що черга рухається", — розповіла дівчина.
Евакуація в Україні 6 березня
У Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12.00 почалася евакуація мирного населення. Евакуація населення здійснюватиметься з трьох точок муніципальними автобусами.
"Укрзалізниця" не лише вивозить українців з гарячих точок, а й намагається евакуювати за кордон. 6 березня компанія опублікувала новий графік руху поїздів.
З Харкова відсьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку.
Ситуація в Україні 6 березня
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
- Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.