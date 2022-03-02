"Стояти вже не буде": у Конотопі окупантів зустріли "відьми" (відео)

Конотоп (Сумська область) 2 березня виявився однією з гарячих точок в Україні, куди 24 лютого вторглася армія російського диктатора Володимира Путіна. Тут беззбройні українці не лише спробували живим щитом стати на захист свого міста, а й вдалися до методів, ще свого часу описаних українським письменником Григорієм Квіткою-Основ'яненком.

Конотопські відьми вийшли на стежку війни

Місцеві жінки чесно попередили окупантів, що після вторгнення до нашої країни вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.

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"Ти взагалі знаєш, де перебуваєш? Це Конотоп. Тут кожна друга жінка – відьма. У тебе завтра... стояти вже не буде", – попередили українки.

Обстановка у місті