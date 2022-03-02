"Стояти вже не буде": у Конотопі окупантів зустріли "відьми" (відео)

Конотоп (Сумська область) 2 березня виявився однією з гарячих точок в Україні, куди 24 лютого вторглася армія російського диктатора Володимира Путіна. Тут беззбройні українці не лише спробували живим щитом стати на захист свого міста, а й вдалися до методів, ще свого часу описаних українським письменником Григорієм Квіткою-Основ'яненком.
Конотопські відьми вийшли на стежку війни
Місцеві жінки чесно попередили окупантів, що після вторгнення до нашої країни вони можуть далі не розраховувати на інтимні стосунки.
"Ти взагалі знаєш, де перебуваєш? Це Конотоп. Тут кожна друга жінка – відьма. У тебе завтра... стояти вже не буде", – попередили українки.
Обстановка у місті
- 2 березня на Сумщині під Конотопом загинули двоє осіб. Російські військові розстріляли цивільних на виїзді з міста.
- Трохи раніше мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, що зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі чинитимуть опір, то місто накриють артилерією.
- У себе в Facebook Семеніхін розповів, що росіяни запропонували віддати місто під їхній контроль.