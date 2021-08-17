Дивні інсталяції часів СРСР у Києві: як відреагували у Зеленського

Встановлені на Алеї Небесної сотні інсталяції до Дня Незалежності не мають відношення до прославляння радянського минулого і ніяк не заважають саморобним меморіалам, встановленим в пам'ять про загиблих Майданівці. Про це заявив в ефірі телеканалу Україна 24 прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Він назвав маніпуляцією спроби перетворити святкову інсталяцію в "зраду".

"Я не беруся судити доцільність встановлення декорацій саме в тому місці ... Ця ситуація – це наслідок маніпуляцій. Тому що те, що я подивився в ЗМІ, у Facebook, кажуть, що це ностальгія за СРСР, що ми прославляємо автомати з газованою водою по 50 коп. – це ж зовсім не про те. Це декорації для телетрансляції до Дня Незалежності ... Там є козацька епоха, царська, Друга світова війна ... Зараз ці люди, які намагаються знести конструкцію, вони свідомо акцентують увагу на радянському періоді, ігноруючи всі інше", – сказав Никифоров.

Так зараз виглядає Алея Небесної сотні. Фото: facebook.com/kutiepov

Спікер Банкової пояснив, що це всього лише тимчасові конструкції і після Дня Незалежності їх повинні відразу прибрати.

"Вони не будуть закривати якісь меморіальні конструкції (саморобні меморіали на честь Небесної Сотні. – Ред.). Вони там з'явилися і підуть, не залишивши за собою ні сліду. Біля цих декорацій не передбачалося якихось масових заходів", – додав Никифоров.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно під Офісом президента з'явилася дивна інсталяція. Декоратори встановили ряд міфічних істот прямо біля входу в ОП.

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