Суд над Януковичем і музичний фестиваль у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Суд над Януковичем і фестиваль у Софії Київській / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 27 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил (прес-центр Міноборони, Повітрофлотський пр., 6).
- Вищий антикорупційний суд, продовжить розгляд клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича.
- Відкриття фестивалю Bouquet Kyiv Stage у "Софії Київській" (27 серпня – 3 вересня). Деталі.
Закарпатська область
- Продовження серії регіональних форумів "Органічна Україна 2021". Заходи проводяться з метою посилення політичного діалогу на місцевому, регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного виробництва. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням.