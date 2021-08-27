Суд над Януковичем і музичний фестиваль у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Суд над Януковичем і фестиваль у Софії Київській / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 27 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

12:30 – брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил (прес-центр Міноборони, Повітрофлотський пр., 6).

– брифінг представника Міністерства оборони України про обстановку в районі проведення операції Об'єднаних сил (прес-центр Міноборони, Повітрофлотський пр., 6). Вищий антикорупційний суд, продовжить розгляд клопотання про арешт колишнього президента України Віктора Януковича.

Відкриття фестивалю Bouquet Kyiv Stage у "Софії Київській" (27 серпня – 3 вересня). Деталі.

Закарпатська область

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