Суддя Писанець помер після застілля з правоохоронцями. Нові подробиці

Офіційних висновків про смерть Віталія Писанця ще немає / Колаж "Сегодня"

На тілі померлого судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця не виявлено слідів насильницької смерті.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Застілля

Джерело агентства повідомило, що, за попередніми даними, смерть 53-річного Віталія Писанця настала через проблеми із серцем або судинами. Сталося це після заходу за участю представників правоохоронних органів, на якому вживали спиртні напої.

Раніше джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах також висловили припущення про природні причини смерті Писанця.

"Інформація, яка прозвучала в телеграм-каналах, перекручена. Суддя дійсно знайдений мертвим, але на тілі немає видимих тілесних ушкоджень. За попередньою інформацією, не було ні стрілянини, ні бійки. Не виключено, що у цього служителя Феміди відірвався тромб", – повідомили нам правоохоронці, знайомі з матеріалами кримінального провадження.

Згідно з версією порталу "Свободний", перед смертю Віталій Писанець відпочивав разом зі слідчим Солом'янського управління НП Хоменком Е. і адвокатом Онопенком П. Між суддею і слідчим нібито стався конфлікт і бійка.

Нагадаємо, у суботу, 11 вересня, у Київській області був знайдений мертвим суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець. Офіційні органи поки що не називають причин його смерті, призначено ряд експертиз.

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