Окупанти знову порушують "тишу" на Донбасі: де стріляли

Бойовики на Донбасі 15 листопада шість разів порушили режим припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
Про це повідомили у пресцентрі ООС.
Де стріляли
- Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
- У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
- Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрати ВСУ
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Ситуація 16 листопада
Станом на 7 -мугодину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
- У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.