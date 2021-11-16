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Окупанти знову порушують "тишу" на Донбасі: де стріляли

Інна Собора
16 листопада, 07:54
Окупанти шість разів порушували оголошене раніше перемир'я, застосовуючи гранатомети різних систем

Бойовики на Донбасі 15 листопада шість разів порушили режим припинення вогню. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 15 листопада, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів.
  • У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
  • Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • В напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрати ВСУ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація 16 листопада

Станом на 7 -мугодину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми писали:

  • На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.