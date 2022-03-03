"Сядь за стіл переговорів": Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

На пресконференції 3 березня Зеленський звернувся до Путіна:

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі".