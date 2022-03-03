"Сядь за стіл переговорів": Зеленський звернувся до Путіна

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.
На пресконференції 3 березня Зеленський звернувся до Путіна:
"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі".
В Україні спростували підроблену "заяву" Зеленського про капітуляцію
В інтернеті розповсюджують новий фейк – нібито президент Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю.
"Я закликаю вас скласти зброю та припинити бойові дії всіх підрозділів, щоб створити умови для ведення переговорів", — йдеться у підробленому повідомленні начебто від імені глави держави.
Спростування новій "качці" дали в Держспецзв'язку.