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"Сядь за стіл переговорів": Зеленський звернувся до Путіна

Павло Заяць
3 березня, 18:38
Президент України заявив, що російські війська мають забратися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

На пресконференції 3 березня Зеленський звернувся до Путіна:

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"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі".

В Україні спростували підроблену "заяву" Зеленського про капітуляцію

В інтернеті розповсюджують новий фейк – нібито президент Володимир Зеленський просить українських військових скласти зброю.

"Я закликаю вас скласти зброю та припинити бойові дії всіх підрозділів, щоб створити умови для ведення переговорів", — йдеться у підробленому повідомленні начебто від імені глави держави.

Спростування новій "качці" дали в Держспецзв'язку.