"Такого ми не очікували": Данілов назвав головний "сюрприз" у війні з РФ

Олексій Данілов. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні влада готувалася до повномасштабної війни з Російською Федерацією.

Про це заявив в ефірі YouTube-трансляції "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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"Ми до останнього готувалися"

За словами Данілова, влада не могла сказати суспільству, що скоро буде війна:

"Це було неприпустимо, тому що це була одна з тактик Російської Федерації, щоб у нас тут почався хаос, зокрема в економіці. Тому ми до останнього трималися, ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться".

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. / Фото: Ураїнська правда

Крім цього, він розповів про те, чого не очікувала влада:

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"Єдине, що я можу сказати: ми не очікували, що це відбудеться з боку безпосередньо Білорусі. Такого удару в спину ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь, по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати".

Олексій Данілов зазначив, що в Україні очікували, що буде загострення на Харківському, Сумському напрямках, а також зі сторони Донецька та Луганська:

"Ми розуміли, що вони можуть піти з Криму. Але те, що вони пішли по всьому нашому кордону включно з Білоруссю, – для нас це було доволі неприємна річ. Але ми до цього так само готувалися".

Нагадаємо, Олексій Данілов звернувся до НАТО з проханням про передачу бойової авіації та засобів ПВО. Такі кроки він назвав ймовірною альтернативою, яка могла б замінити вимогу закрити небо над Україною.

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