Таліби можуть піти на Росію: Гордон озвучив несподіваний сценарій

Після того, як терористичне угрупування "Талібан" захопило владу в Афганістані, воно може через якийсь час піти на сусідні країни колишнього Радянського Союзу, в тому числі і на Росію.

Таку думку висловив в ефірі "Еха Москви" журналіст Дмитро Гордон.

"Ми розуміємо, що таліби підуть далі (ймовірні цілі – Узбекистан, Казахстан, Туркменістан і Киргизстан). В Афганістані велика кількість населення є за національністю туркменами, узбеками, таджиками. Напевно вони захочуть возз'єднатися зі своїми братами по вірі в колишніх союзних республіках", – сказав він.

Гордон припустив, що зараз "Талібан" трохи переформатується і зазначив, що у цього угруповання є величезні гроші.

"Талібан зараз переформатується, перегрупуються і піде в колишні союзні республіки. Виникає питання – як себе буде вести Росія? Чи погано для Росії, коли таліби підійдуть до її кордонів? Дуже погано. Воювати з талібами? Це складно, тому що їхні діти автомати Калашникова з 10 років в руках тримають, таліби не бояться смерті. За талібами стоъть Пакистан – країна з ядерною зброєю", – пояснив журналіст.

Він розповів, що в даному випадку є два варіанти:

"Талібан" змітає на своєму шляху колишні середньоазіатські радянські республіки і підходить до кордонів Росії. Для Росії це погано, тому що там 27 млн мусульман, з яких більша частина може підтримати талібів;

Росія може спробувати перешкоджати входженню "Талібану" в колишні радянські республіки – це обернеться війною.

Гордон відзначає, що Росії доведеться перекидати величезну кількість військ в афганському напрямі, а це значить, що доведеться знімати війська з українського напрямку.

На запитання ведучого, чи хоче журналіст перемоги талібів над РФ, він відповів: "Я особисто хочу, щоб Росія віддала все, що анексувала і займалася собою, а не нами".

Відносини Росії з "Талібаном"

Під час другої чеченської війни восени 1999 року керівництво "Талібану" нібито підтримало чеченців мільйонами доларів і військовою технікою. У січні 2000 року представник "Талібану" в Пакистані оголосив про визнання незалежності Чечні та встановлення дипломатичних відносин з урядом Аслана Масхадова, а вже в лютому таліби закликали мусульманські країни оголосити священну війну (джихад) Росії.

У 2000 році в Росії навіть обговорювали варіант з нанесенням ударів по талібам, однак цьому завадила, ймовірно, військова кампанія США з 2001 року. А в 2003 році "Талібан" визнано терористичною організацією Радою Безпеки ООН і Верховним судом Росії.

У 2017-му американці заявляли, що Росія нібито підтримувала "Талібан" і озброювала бойовиків. Хоча в МЗС РФ все спростували і говорили, що Росія контактує з талібами тільки в двох випадках – заподіяння шкоди її громадянам або громадянам країн-союзників.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні таліби захопили столицю Афганістану Кабул, після чого з країни хлинули потоки біженців, в столичному аеропорту не проштовхнутися – люди "штурмують" літаки, щоб вилетіти. Американці навіть відправили в країну кілька тисяч військових, щоб забезпечити евакуацію американських громадян. Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб, більшість іноземці. При цьому у Путіна заявили про переговори з талібами-терористами.

Президент Афганістану Ашраф Гані мирно передав владу талібам, а сам у супроводі свого радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і глава адміністрації Фазла Махмуда Фазлі полетіли до Таджикистану. Таліби вже навіть перейменували Афганістан.