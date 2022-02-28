Танки, БТРи та авто. ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів

ЗСУ знищили колону окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники знищили колону техніки російських окупантів. РФ втратила 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів.

Про це повідомили у 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді.

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"Гірські штурмовики завжди радо приймають непроханих гостей. Ми готові перетворити нудну подорож окупанта у феєричну, яскраву пригоду, яку ворог ніколи не забуде. Звісно, якщо виживе", – написали у повідомленні.

У публікації зазначили, що колону окупантів помітили "на одному із найгарячіших напрямків".

"Як результат, ворог втратив 2 танки, 8 БТРів та 12 автомобілів на одному з найгарячіших напрямів. Ця техніка та її екіпажі вже ніколи не порушать спокій українських громадян", – додали військові.

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