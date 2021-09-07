Тарана і Малюську скоро звільнять – Гордон спрогнозував відставки у Кабміні

Дмитро Гордон вважає, що Андрій Таран і Денис Малюська скоро не будуть міністрами / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Дмитро Гордон впевнений, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – главу Міноборони Андрія Тарана і Мін'юсту Дениса Малюську.

Про це він заявив в ефірі "Часу Голованова" на каналі "Україна 24".

На думку Гордона, Таран не годиться для поста міністра оборони і розвів у армії безладдя.

"Андрію Тарану приготуватися на вихід треба. Тому що той "совок", який він розвів у армії, і "безладдя", яке панує там сьогодні, в армії воюючою країни, це не діло. Він не годиться для поста міністра оборони і він повинен піти у відставку. І він піде у відставку – його скоро замінять", – підкреслив журналіст.

Він додав, що, на його думку, найближчим часом буде ухвалене остаточне рішення і про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Малюськи не буде на посаді міністра юстиції. Тому що він теж не годиться для такої важливої ролі", – вважає Гордон.

На думку журналіста, крім Малюськи і Тарана, свої посади можуть також втратити ще кілька міністрів.

"Це нормальна, до речі, історія: людина не справляється – вона йде. Це європейська практика", – зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що Верховна Рада може в найближчі кілька місяців відправити у відставку трьох міністрів: міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Зазначимо, 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.