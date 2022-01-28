Тягав за волосся, але двері не відчинила. Чому дніпровський стрілець убив співробітницю "Південмашу"

20-річний солдат спочатку погрожував, а потім розстріляв жінку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі в результаті стрільби на заводі "Південмаш" загинула 35-річна контролер відомчої воєнізованої охорони Віра Лебединець. Її не дочекалася зі зміни 11-річна донька.

Подробиці сутички зі стрільцем розповіли на Facebook-сторінці заводу.

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Як усе сталося

На світанку до вестибюлю заводоуправління з території підприємства вже після стрілянини увірвався 20-річний солдат, озброєний автоматом. Він хотів потрапити до міста, залишивши територію заводу.

"Неозброєна Віра Лебединець самотужки мужньо протистояла нападнику, незважаючи на погрози та фізичне насильство – він тягав її за волосся . Вона так і не відчинила двері, не віддала ключі. І тоді пролунали постріли" , – розповідають про трагедію.

Через пост Віри Лебединець солдат так і не зміг пройти.

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Що відомо про загиблу

Вірі Лебединець цього року мало виповнитися 36 років. Половину свідомого життя, понад п'ятнадцять років, вона віддала роботі на "Південмаші". Вдома на неї чекала одинадцятирічна донька.

"Немає слів для вшануванняВіри Сергіївни Лебединець, непомітної героїні, що працювала поруч із нами.

Вічна їй пам'ять", - написали у Facebook колеги загиблої.

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Віра Лебединець. Фото: Facebook "Південмашу"

Як усе сталося

Близько 4-ї години ранку 27 січня солдат вартової служби Артемій Рябчук взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

солдат вартової служби Артемій Рябчук взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, але невдовзі його затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Одна із постраждалих, 22-річна Жанна Шарова у дуже тяжкому стані. Їй призначили вже другу операцію.

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