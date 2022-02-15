Телемарафон до Дня єднання – де та о котрій годині дивитись

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16 лютого в Україні покажуть телемарафон до Дня єднання, який транслюватиметься українськими телеканалами
Як повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко, телемарафон покажуть з 8 до 10 та з 19 до 22.
"Всі телеканали фактично говоритимуть однією картинкою, ми побачимо різних спікерів та державних можновладців, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання", – повідомив Ткаченко.
Телемарафон транслюватимуть телеканали "Медіа Групи Україна". Марафон до Дня єднання на каналі "Україна 24" триватиме цілий день, також найважливіше покажуть на каналі "Україна"
Крім того в ефірі каналів "Україна" та "Україна 24" оперативно найактуальніша інформація про ситуацію в Україні.
Також президент анонсував створення єдиної інформаційної платформи "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення щодо реального стану безпекової ситуації. Ресурси медіа-групи братимуть активну участь у платформі.
Заходи до Дня єднання
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким 16 лютого 2022 року було оголошенено Днем єднання. Кабмін затвердив перелік заходів:
- підняття прапора України на будинках та спорудах;
- виконання державного гімну України;
- у навчальних закладах спільно з МОН та Інститутом національної пам'яті буде проведено уроки, присвячені єднанню;
- молебень за єднання у Софії Київській;
- 17-18 лютого – уроки з медіаграмотності.